Técnicos de Sacyr y del consorcio GUPC trabajando en 2015 en el tercer juego de exclusas del Canal de Panamá. E. P.

Sacyr se queda sin indemnización en solitario por las obras del Canal de Panamá

Un tribunal arbitral de Washington desestima la demanda de la constructora, que precisa que esta decisión no tendrá impacto en sus cuentas y seguirá apelando en otra corte

C. P. S.

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025

Fuerte decepción en la dirección de la multinacional española Sacyr que, pese a las dificultades para que pudiera prosperar, si al menos esperaba que tuviera ... mayor recorrido su reclamación de indemnización en solitario contra la República de Panamá por, presuntamente, haber incumplido su acuerdo económico para las obras de ampliación del Canal. En concreto, la constructora pedía hasta 1.700 millones de euros por los sobrecostes de los trabajos que llevó a cabo entre 2009 y 2016 para poner en marcha el tercer juego de exclusas –se inauguró en 2016- de esta gigantesca obra que une los océanos Atlántico y Pacífico.

