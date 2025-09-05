Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instalaciones de Porcelanosa Grupo en Villarreal. SUR
Porcelanosa eleva su solvencia al 3,03% y consolida una política de estabilidad y reinversión

Las ventas crecen en Latinoamérica un 12% y avanzan un 10% en España en lo que va de 2025. La construcción industrializada y el porcelánico de gran formato, motores de innovación con crecimientos del 16% y 6% respectivamente

SUR

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:23

Porcelanosa Grupo ha cerrado el ejercicio 2024 consolidando su posición como una de las compañías líderes en el sector del diseño, la arquitectura y los ... materiales de construcción, con un EBITDA (beneficio antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) a los 100 millones de euros y una ratio de solvencia del 3,03%, cifra que refleja un descenso continuado del endeudamiento y una posición financiera sólida. Estos resultados se enmarcan en la estrategia del grupo, basada en la reinversión constante en innovación, capacidad productiva y expansión comercial.

