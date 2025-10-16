Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips

La intervención del Gobierno de Países Bajos de una firma china de semiconductores pone en riesgo el suministro en la industria de la automoción

José A. González

José A. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:35

Comenta

Se enciende una nueva alerta en la industria de la automoción. La responsable es Nexperia, una firma de origen chino con sede en Nijmegen (Países ... Bajos). No fabrica móviles ni vehículos; su actividad se centra en la producción de chips, presentes en una amplia gama de dispositivos electrónicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  7. 7 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  8. 8 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 95% de discapacidad
  9. 9 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips

La patronal europea de fabricantes de coches alerta de una posible escasez de chips