Sede de Indra. Archivo

La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

La fusión se encuentra «en pausa» y ambas firmas cierran acuerdos con Santander o JP Morgan para supervisar el movimiento empresarial

José A. González

José A. González

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:55

«En pausa». Con esas dos palabras definen fuentes de la negociación la situación actual de la fusión entre Indra y Escribano (EM&E). Un ... movimiento anhelado por la cotizada española desde 2021 y que a mediados de este año tomó velocidad de crucero por los planes de defensa y rearme europeos y los ecos de la guerra en el Viejo Continente. La viabilidad de la operación está bajo escrutinio legal por parte de Indra, pero eso no es óbice para que las dos firmas involucradas tomen posiciones para un otoño que traerá el fin —exitoso o no— de esta operación.

