Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nvidia. Reuters

Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

El consenso del mercado espera fuertes ganancias, pero les preocupa el impacto que puede tener en sus cuentas la guerra comercial de Estados Unidos y China

José A. González

José A. González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:52

A un lado y al otro del Atlántico, los informes bursátiles de principio de semana avisaban: «Wall Street comienza el lunes con la mirada puesta ... en los resultados de Nvidia». Sin embargo, el gigante tecnológico no presenta sus cuentas hasta bien entrada la noche de este miércoles, pero la compañía dirigida por Jen-Hsun Huang mueve los mercados y sus chips mueven, ahora mismo, el mundo. La fe, casi inquebrantable, de los inversores en el desarrollo de la inteligencia artificial se pone hoy a prueba con las cuentas del segundo trimestre fiscal de la principal proveedora de procesadores que alimentan los cerebros de los sistemas de IA más avanzados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  9. 9 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  10. 10 Juanma Moreno pide «más medios policiales» tras el crimen de Capuchinos y alerta de la escalada de apuñalamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial