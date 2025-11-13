Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La torre Moeve en Madrid. RC

Moeve dispara sus beneficios un 126% hasta los 246 millones por el fin del impuesto

La energética se beneficia de la caída de la tasa extraordinaria y de los elevados márgenes del refino de enero a septiembre

E. M.

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:47

Moeve ha disparado sus beneficios un 126% de enero a septiembre hasta obtener 246 millones de euros impulsado por unos mayores márgenes de refino y ... la ausencia ya en este ejercicio del impuesto extraordinario con el que el Gobierno gravó a las energéticas en 2023 y 2024, y que impacto en las cuentas del grupo hace un año en más de 240 millones de euros.

