Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Roig, durante su conferencia en el 40º Congreso de Aecoc Iván Arlandis

Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»

El dueño de Mercadona asegura que tener beneficios es indispensable para cualquier empresa, pero reconoce que no puede ser «el principal propósito», al mismo tiempo que defiende el pago de impuestos

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:24

Comenta

El 40º Congreso Aecoc Gran Consumo, que se celebra este miércoles y jueves en el Roig Arena, ha sido inaugurado por el empresario valenciano referente ... en el sector de la distribución. Juan Roig ha sido el encargado de dar la bienvenida a su casa a los más de 1.400 asistentes -todos ellos de empresas fabricantes o suministradoras- después de que el presidente de la patronal, Ignacio González, inaugurase la edición con un llamamiento a cambiar el modelo de mercado laboral y reclamase una mayor responsabilidad al sector político para abordar las preocupaciones de un sector que tiene una enorme influencia en la economía familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  4. 4 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  5. 5 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»

Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»