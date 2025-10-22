Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»

El 40º Congreso Aecoc Gran Consumo, que se celebra este miércoles y jueves en el Roig Arena, ha sido inaugurado por el empresario valenciano referente ... en el sector de la distribución. Juan Roig ha sido el encargado de dar la bienvenida a su casa a los más de 1.400 asistentes -todos ellos de empresas fabricantes o suministradoras- después de que el presidente de la patronal, Ignacio González, inaugurase la edición con un llamamiento a cambiar el modelo de mercado laboral y reclamase una mayor responsabilidad al sector político para abordar las preocupaciones de un sector que tiene una enorme influencia en la economía familiar.

De hecho, Roig ha incidido una vez más en la importancia que tiene el cliente dentro de la filosofía Mercadona. «El cliente es el que tiene el poder sobre la vida o la muerte de una empresa», ha comentado el empresario, que ha centrado su intervención en un repaso de las claves que han llevado al éxito a Mercadona para volver a animar a los empresarios a sentirse orgullosos de la labor que realizan.

El dirigente de la cadena líder de distribución en España ha insistido en la apuesta por el cuidado de todos «los que la forman», desde el cliente, quien para Mercadona siempre ocupa la primera posición, hasta el propio capital, que según Juan Roig, «está muy satisfecho» ante los resultados de la compañía. Por el camino, el empresario ha recordado la importancia de «satisface al trabajador», así como de contentar al proveedor para conseguirlo: «Los 2.000 proveedores que trabajan con nosotros ganan dinero.Yo siempre que hablo con ellos les digo: 'Si no le ganas dinero, no le vendas a Mercadona'».

El máximo accionista de Mercadona también ha hecho un repaso de los retos que tiene por delante la firma (mantener la apuesta por la calidad, continuar la expansión en Portugal y crecer en la sección de 'Listo para comer') antes de desgranar los motivos que para él deberían hacer sentirse orgullosos a todos los empresarios.

En esa línea, Roig ha asegurado que todos los empresarios son iguales, «con la única diferencia del número de trabajadores», por lo que ha animado a todos ellos a no tener vergüenza a la hora de reconocer su éxito: «Ganar dinero es bueno. Si no ganamos dinero, ¿cómo vamos a tratar de satisfacer al trabajador o al proveedor?».

Por tanto, el dueño de Mercadona ha incentivado al sector empresarial a «sentirse orgulloso y a ser referentes en la sociedad civil», de modo que, con la naturalidad que caracteriza a Roig, ha lanzado un mensaje directo desde el estrado del Roig Arena: «Tenemos que salir del armario. Nosotros somos los referentes. La gente quiere escucharnos a nosotros. Os pido que salgamos del armario y digamos con orgullo que somos empresarios».

Asimismo, Roig ha defendido que los beneficios son indispensables para cualquier empresario, aunque ha asegurado que no deben ser el «propósito principal», al mismo tiempo que ha recordado la importancia de pagar impuestos. En ese sentido, el dirigente de Mercadona ha asegurado que «el problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona».

En su conferencia, el empresario valenciano también ha recordado la tragedia que asoló buena parte de la provincia de Valencia y en la que «un millón de valencianos nos sentimos desamparados«. Roig también tuvo un recuerdo para las 229 víctimas, »entre ellas cuatro amigos míos», ha indicado Roig, en recuerdo de Miguel Burdeos, Vicente Tarancón, José Luis Marín y Antonio Noblejas.