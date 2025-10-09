Indra negocia unirse a Leonardo para captar contratos europeos y toca máximos en Bolsa
Las compañías pujarán por hacerse con proyectos millonarios de ciberseguridad en un momento de oro para las inversiones en defensa
J. A. G.
Jueves, 9 de octubre 2025, 18:33
Indra ha tocado hou su máximo en Bolsa tras cerrar la sesión con las acciones a 41 euros, casi el triple que su valor de ... hace un año. La compañía española de defensa y el grupo italiano Leonardo están valorando crear una 'joint venture' de ciberseguridad para pujar por los grandes contratos europeos que puedan surgir en este ámbito, según adelantó Cinco Días y confirmaron ayer fuentes al tanto de la situación a este periódico.
La posible creación de esta empresa conjunta busca explorar oportunidades de negocio con la combinación de las capacidades de ambas compañías en el campo de la ciberseguridad y al calor del crecimiento del sector de la defensa y del incremento del gasto militar en Europa debido a la situación geopolítica actual.
La inversión en defensa está en auge. En la UE se espera un incremento del gasto militar de unos 800.000 millones de euros. En concreto en España se ha aprobado un aumento de la inversión en defensa para este año de 10.471 millones de euros a través de 31 programas de modernización. Casi un tercio, en torno a 3.300 millones de euros, se destinará a nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y a ciberseguridad, si bien la lógica de la 'joint venture' que pretenden poner en marcha Indra y Leonardo está más enfocada a la captación de programas europeos.
La operación con Leonardo está alineada con el plan estratégico de Indra y con su objetivo de alcanzar una facturación de 10.000 millones de euros para 2030. De hecho, una de las palancas del plan estratégico de Indra para conseguir los objetivos marcados consiste en el establecimiento de alianzas internacionales.
En esta línea, Indra estableció a comienzos de 2024 un acuerdo con el mayor contratista militar del mundo, la estadounidense Lockheed Martin, mientras que en mayo de este año suscribió una alianza con otra de las principales empresas de defensa mundiales, la armamentística alemana Rheinmetall.
