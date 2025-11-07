IAG se desploma un 6,5% en Bolsa hasta los 4,4 euros por acción tras presentar resultados

International Airlines Group (IAG), holding de Iberia, British Airways y Vueling, inauguró la sesión bursátil este viernes con una fuerte caída del 6,5% hasta ... los 4,4 euros por acción, en una reacción del mercado que contrasta con los resultados del tercer trimestre de 2025, que muestran un crecimiento del beneficio de explotación del 18,3% en los nueve primeros meses del año hasta los 3.931 millones de euros.

Las acciones del holding ya habían cerrado la sesión del jueves con una caída del 2,61%, cotizando a 4,707 euros por título tras restar 0,126 euros respecto al cierre previo ante la volatilidad en el sector aéreo por presiones en los costes de combustible y la demanda transatlántica.

Los inversores parecen castigar al grupo por la debilidad en ingresos unitarios de pasajeros que disminuyeron un 2,4% y un entorno macroeconómico incierto, pese a la solidez operativa y el avance en capacidad.

En el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre, IAG elevó sus ingresos totales un 4,9% hasta 25.234 millones de euros, impulsados por un alza del 3,4% en los ingresos de pasajeros (22.034 millones) y un 4,8% en carga (912 millones), aunque los «otros ingresos» dispararon un 22,4% gracias al tirón de IAG Loyalty.

El beneficio de explotación antes de partidas excepcionales creció un 18,3% a 3.931 millones, con un margen del 15,6% (+1,8 puntos), y el beneficio ajustado por acción subió un 27% a 55,5 céntimos de euro.

En el tercer trimestre, los ingresos totales se mantuvieron planos en 9.328 millones de euros, con pasajeros estables (-0,1%) y una caída del 6,9% en carga, compensada por un 3,6% en otros ingresos. Los ingresos unitarios de pasajeros por AKO bajaron un 2,4% (a 8,65 céntimos), impactados por dos puntos de tipos de cambio y debilidad en el Atlántico Norte, donde cayeron un 7,1% por menor demanda de ocio y economy en EE.UU. y competencia en Europa. No obstante, Latinoamérica (+0,6%) y Asia-Pacífico (+5,6%) resistieron bien.

La capacidad de pasajeros, en asientos-kilómetro ofertados (AKO), aumentó un 2,6% en los nueve meses hasta 265.587 millones, y un 2,4% en el trimestre (95.537 millones), con ocupación del 88,6% (-1,3 puntos).

El Atlántico Norte (31,9% de la red) creció un 2,9% en AKO, liderado por British Airways (+2,4%), Iberia (+2%) y Aer Lingus (+7%), que desplegaron A321XLR para rutas como Indianápolis o Nashville. Latinoamérica (17,7%) avanzó otro 2,9%, con Iberia (+4,3%) y LEVEL (+22,5%) sumando frecuencias, mientras Europa (28,1%) subió un 2,4% pese a caídas unitarias del 6%.

El control de costes fue clave: el unitario excluido combustible solo repuntó un 0,2% en el trimestre, con mejoras en proveedores (-2,9%) y personal (+2,9%, mitigado por productividad). El combustible bajó un 8,8% (1.874 millones), favoreciendo un beneficio operativo trimestral de 2.053 millones (+2%) y margen del 22% (+0,4 puntos).

El apalancamiento neto se situó en 0,8 veces, con liquidez total de 11.442 millones, y el grupo completó el 95% de su recompra de acciones por 1.000 millones de euros, anunciando un dividendo a cuenta de 0,048 euros por título.

El consejero delegado, Luis Gallego celebró «fuertes resultados» y el camino hacia «otro año de crecimiento», con perspectivas intactas: capacidad anual +2,5%, costes unitarios ex combustible +3%, inversiones de 3.700 millones y combustible en 7.100 millones.

Las reservas para el cuarto trimestre son «positivas», y la demanda de viajes «sigue fuerte», aunque el grupo advierte de riesgos macro y geopolíticos.