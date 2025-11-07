Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aviones de British Airways se ven estacionados en la pista del aeropuerto de Heathrow el 13 de junio de 2021 AFP

IAG se desploma un 6,5% en Bolsa hasta los 4,4 euros por acción tras presentar resultados

Los inversores parecen castigar al grupo por la debilidad en ingresos unitarios de pasajeros y un entorno macroeconómico incierto

EP

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:55

Comenta

International Airlines Group (IAG), holding de Iberia, British Airways y Vueling, inauguró la sesión bursátil este viernes con una fuerte caída del 6,5% hasta ... los 4,4 euros por acción, en una reacción del mercado que contrasta con los resultados del tercer trimestre de 2025, que muestran un crecimiento del beneficio de explotación del 18,3% en los nueve primeros meses del año hasta los 3.931 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur IAG se desploma un 6,5% en Bolsa hasta los 4,4 euros por acción tras presentar resultados

IAG se desploma un 6,5% en Bolsa hasta los 4,4 euros por acción tras presentar resultados