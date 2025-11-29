Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar López. EP

El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado

Transformación Digital excluye a la firma porque una de las empresas con las que participaba en la licitación no contaba con un plan de igualdad. MasOrange tuvo el mismo problema

José A. González

José A. González

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

Ni MasOrange ni Telefónica. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y para la Función Pública, ha dejado desierta la adjudicación del ... Lote 3 del megacontrato de ciberseguridad de telecomunicaciones de la Administración Central, conocido como CORA III. El departamento dirigido por Óscar López tendrá que iniciar todo el proceso desde cero después de que la Mesa de Contratación rechazara en un primer momento a MasOrange y luego a Telefónica por, en ambos casos, la falta de un Plan de Igualdad por parte de las empresas que componían la oferta, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  2. 2 Málaga enciende una mágica Navidad
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  4. 4 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  5. 5 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  6. 6 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  9. 9 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  10. 10 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado

El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado