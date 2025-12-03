Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios

Nuevo frente abierto entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pone en la diana la ampliación de ... los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días anunciado a principios de octubre por Yolanda Díaz, a quien acusó recordó que en el sector público, para los funcionarios, no es algo que se esté planteando.

«Siempre estamos en la parte privada y en la parte pública no se habla», criticó Garamendi durante unas declaraciones en los Premios Cepyme 2025, defendiéndose contra las acusaciones a los empresarios de «falta de sensibilidad». «Cuando alguien fallece, alguna persona cercana, pues parece que somos unos negreros, que no tratamos con cierto criterio a la gente. Eso no es verdad», ha recalcado.

Tras anunciar la ampliación de ese permiso -que actualmente es de dos días para familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos, ampliables a cuatro si hay desplazamiento), la CEOE ya criticó duramente la medida. «Yo realmente no salgo de mi asombro con que la patronal española no quiera dar el visto bueno a una norma que tiene que ver con el sufrimiento humano y que nos coloca, más o menos, como el resto de los países europeos. Todo el mundo comprende que cuando le fallece un padre, un hijo o una hija, no está en sus debidas condiciones», apuntaba por entonces Díaz.

Garamendi endurece ahora su discurso, coincidiendo con la decisión de Trabajo de apartar a la CEOE de la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, acusando a Díaz de usar los fallecimientos para «hacer política».

La CEOE volvió a criticar el «monólogo social» de Yolanda Díaz en los nuevos permisos y en la parte de los accidentes laborales. «Ahora vamos a ser los culpables de los fallecimientos», afirmó durante los XII Premios Cepyme celebrados este miércoles en Madrid el empresario vasco, en referencia a esa lacra para la que no se ha alcanzado un acuerdo conjunto tras 20 meses de negociación.

«Nosotros no lo vamos a aceptar cuando estamos siempre ahí cerca de nuestra gente y queremos y cuidamos a nuestra gente», ha añadido Garamendi, que ha asegurado que las empresas son las «primeras» que quieren trabajar y defender a los trabajadores.

«Si nieva, la culpa es de los empresarios y tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que pasa, porque somos los responsables de si nieva. Si alguien resulta que tiene una depresión, la culpa también es de la empresa y de los empresarios y vamos a tener que ser los responsables», criticó durante la celebración del evento, patrocinado por Vocento.

Sobre la reforma de la ley de prevención, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha asegurado que la patronal se ha sentado en «todas y cada una» de las mesas y ha censurado al Ministerio de Trabajo por decir que a CEOE y Cepyme no les importar la salud de los trabajadores.

«Para nosotros es una ley fundamental, no hay cosa que más nos importe a todas las empresas españolas, que son evidentemente nuestros trabajadores», ha afirmado De Miguel, que ha recalcado que en las pymes son «una verdadera familia» y se trabaja «mano a mano» con los empleados. «Teníamos propuestas puestas encima de la mesa, y lo único que se ha hecho ha sido ignorar y poner en grave riesgo también la viabilidad de las pymes», ha aseverado.