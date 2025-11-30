Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Airbus A320, en pleno vuelo. Pedro Aragao

El fallo tecnológico que dejó en tierra al avión más vendido

Un susto en pleno vuelo desata una alerta global: Airbus inmoviliza unas 6.000 aeronaves A320 por un error informático ligado a la radiación solar

José A. González

José A. González

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El 30 de octubre la torre de control del aeropuerto de Tampa (Florida) recibió un 'mayday' -la señal internacional que se utiliza en radiocomunicaciones para ... advertir de un peligro grave e inminente-. El mensaje procedía de un Airbus A320-200, matrícula N605JB, operado por JetBlue en la ruta de Cancún (México) a Nueva Jersey (Estados Unidos). Según datos de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, mientras sobrevolaba el Golfo de México, la aeronave inició un «evento de inclinación hacia abajo no comandado y limitado» -en otras palabras, el morro del avión se inclinó hacia abajo por sí solo durante un momento- y dejó 15 heridos leves. No fue turbulencia, fue un fallo en el sistema ELAC que equipan los Airbus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  7. 7 Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
  8. 8

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  9. 9 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  10. 10

    Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fallo tecnológico que dejó en tierra al avión más vendido

El fallo tecnológico que dejó en tierra al avión más vendido