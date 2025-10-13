One Air: 15 años formando una nueva generación de pilotos en Málaga

One Air Aviación, fundada en 2010 por pilotos comerciales e instructores, nació para romper los moldes de la enseñanza tradicional. Su premisa fue invertir en ... recursos de última generación e instalaciones que simularan la realidad operativa de las aerolíneas, garantizando la máxima preparación laboral. Certificada como E-ATO 190 por AESA, la escuela se ha posicionado en la vanguardia del sector, atrayendo talento y consolidando a Málaga como un destino de excelencia.

La eficacia de esta metodología, que incluye la reciente integración de tecnologías como las Apple Vision Pro, ha sido reconocida a nivel internacional. One Air ha sido nombrada Mejor Escuela de Pilotos de España en 2020, 2021 y 2024 por Avion Revue Internacional, un triple galardón que confirma su liderazgo sostenido en el sector aeronáutico.

El espíritu fundacional de One Air se basó en el concepto de democratizar el entrenamiento y la oferta de una experiencia formativa integral. La profesión de piloto, tradicionalmente limitada por sus altos costes, debía volverse más accesible. Esto se logró optimizando procesos para ofrecer precios más justos y diseñando itinerarios formativos adaptados a las necesidades de los alumnos. Sus tres programas específicos para ser piloto comercial reflejan esta adaptabilidad, buscando la mejor relación calidad-precio de Europa sin comprometer la excelencia.

La empresa Fundación y actividad: 2010.Escuela de pilotos, aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con certificación E-ATO 190, y con reconocimiento de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Servicios: Ofrecen todo tipo de cursos de piloto, tanto comercial, con tres nuevos programas específicos (Integrated ATPL, Airline Pilot Programme ATPL e International Airline Pilot University Programme ATPL); como privado.

Flota de aviones: Compuesta por los modelos más avanzados y potentes de Diamond, Cirrus y Tecnam.

Pero la visión de la escuela va más allá de las cabinas. El objetivo es ofrecer una experiencia de vida completa y envolvente. La aviación es una vocación que exige inmersión total, y la escuela ha estructurado un entorno donde los estudiantes «respiran aviación» desde que entran por la puerta. Esto se ve reforzado por su diversidad cultural, atrayendo a estudiantes de más de 60 nacionalidades distintas. Esta afluencia no solo enriquece el aprendizaje, sino que consolida a Málaga como un nodo de talento global y un referente en el sector.

Un centro de simulación único en Europa y la flota más moderna de España

El principal distintivo de One Air reside en su decidida inversión en tecnología y su metodología centrada en el realismo. La escuela opera con una flota de 27 aeronaves, considerada la más moderna de España, incluyendo aviones de última generación de Diamond, Cirrus y Tecnam, y equipados con la aviónica más avanzada.

Por otra parte, su Crew Flight Simulator Lab, el mayor centro de simulación en una ATO europea, alberga réplicas exactas de cabinas como el Airbus A320, el Boeing 737-800 y el 737 MAX, entre otros.

Además, ofrece cursos de especialización esenciales como el APS MCC, el Jet Orientation Course (JOC) y la Habilitación de Tipo (Type Rating): formación fundamental para aplicar a un puesto en aerolínea.

El objetivo es simple: que los futuros pilotos estén preparados para el éxito profesional desde el primer día. Y esta combinación de metodología, tecnología punta y el aval de la industria con el premio a la Mejor Escuela de Pilotos de España, es lo que hace de One Air un motor de cambio en la aviación.

Junto al Aeropuerto Internacional de Málaga

Su sede principal, donde se imparten las clases teóricas y el entrenamiento en simuladores, está ubicada junto al Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol.

Para las primeras etapas de vuelo, One Air desarrolla su actividad desde el Aeródromo de La Axarquía, ofreciendo un entorno ideal para la instrucción inicial. Mientras que su proximidad con el Aeropuerto de Málaga permite a los alumnos realizar las fases avanzadas del entrenamiento de vuelo en un entorno real de tráfico comercial H24, una ventaja competitiva de incalculable valor para su futuro profesional.

Más allá de la formación, One Air genera empleo local de alta cualificación (instructores, técnicos, personal de operaciones) y refuerza la posición de la ciudad como un hub aeronáutico de referencia internacional. Su actividad impulsa la economía y proyecta una imagen de innovación y excelencia desde la Costa del Sol, demostrando el potencial del tejido empresarial malagueño.