Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parte del equipo de instructores y TMAs de la escuela de pilotos One Air.
Mi empresa

One Air: 15 años formando una nueva generación de pilotos en Málaga

Galardones ·

Premiada como Mejor Escuela de Pilotos de España en 2020, 2021 y 2024 por Avion Revue Internacional, goza de prestigio internacional en el sector

SUR

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:40

Comenta

One Air Aviación, fundada en 2010 por pilotos comerciales e instructores, nació para romper los moldes de la enseñanza tradicional. Su premisa fue invertir en ... recursos de última generación e instalaciones que simularan la realidad operativa de las aerolíneas, garantizando la máxima preparación laboral. Certificada como E-ATO 190 por AESA, la escuela se ha posicionado en la vanguardia del sector, atrayendo talento y consolidando a Málaga como un destino de excelencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  5. 5 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  6. 6 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  7. 7 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  8. 8 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  9. 9 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  10. 10

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur One Air: 15 años formando una nueva generación de pilotos en Málaga

One Air: 15 años formando una nueva generación de pilotos en Málaga