MAHOS nombra asociado de honor al club Unicaja Baloncesto

La Asociación de Hosteleros de Málaga, Mahos, ha nombrado asociado de honor al club Unicaja Baloncesto, una distinción honorífica en agradecimiento a una institución, que ... va más allá de lo deportivo, y que ha sabido proyectar la imagen de Málaga dentro y fuera de nuestras fronteras.

Además, Mahos ha querido reconocer el compromiso del club por difundir valores que comparten tanto la hostelería como el deporte: el esfuerzo, la dedicación, la pasión y el trabajo en equipo.

El acto de entrega se celebró el pasado martes 18 de noviembre en la fábrica de cervezas San Miguel, y contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga Borja Vivas, el entrenador del equipo Ibón Navarro, así como del presidente de la entidad que ha sido el encargado de recoger el reconocimiento, la Junta Directiva de Mahos y representantes de Mahou-San Miguel, socio protector de la asociación. Durante el evento, el presidente de Mahos, Javier Frutos, destacó que este reconocimiento responde no solo al respaldo histórico del Unicaja al tejido social y deportivo de la ciudad, sino también al impacto positivo que genera el club sobre sectores clave como la hostelería, el turismo y la proyección de la marca Málaga en su conjunto.

La empresa Fundación se constituyó en 2014 como la patronal del sector de la hostelería, siendo la única organización empresarial, sin ánimo de lucro, con implantación en toda la provincia de Málaga.

Objetivo representar los intereses del sector de la hostelería y poner en valor su importante aportación a la economía y al turismo.

Servicios un amplio abanico, tanto de manera ocasional como para el día a día en la gestión de los negocios de restauración. Sus asociados se benefician de ventajas y descuentos gracias a convenios.

«Unicaja es uno de los principales embajadores de la marca Málaga, transmitiendo con orgullo el nombre y lo que caracteriza a nuestra tierra dentro y fuera de nuestras fronteras. Nos une una forma de entender el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y nuestro compromiso con la sociedad malagueña. Por eso, desde Mahos hemos querido reconocer con esta distinción estos valores compartidos y este compromiso», señaló Frutos.

Por su parte, el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto declaró: «Como presidente del Unicaja Baloncesto es un orgullo recibir este reconocimiento por parte de un gremio tan importante en el tejido social e industrial de nuestra ciudad. Trabajo, dedicación, importancia del equipo frente al individualismo, llevar a Málaga por bandera... son valores que tenemos siempre presentes y sabemos que son señas de identidad que compartimos con Mahos».

Este reconocimiento como asociado de honor a Unicaja Baloncesto fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de Mahos y se enmarca en el espíritu de los Premios Mahos a la Hostelería, que reconocen cada año a personalidades y entidades malagueñas del mundo de la hostelería, la formación y la gastronomía por su impacto en la sociedad. El club fue distinguido en la pasada edición de los premios, por su trayectoria y contribución a reforzar el sentimiento de pertenencia, el orgullo local y la vida social y económica de la ciudad, tan ligados a la hostelería.

Promoviendo una hostelería responsable

MAHOS es la entidad que representa al conjunto del sector hostelero de la provincia, integrando a bares, restaurantes, cafeterías y empresas del ámbito turístico y gastronómico. Desde su fundación, trabaja en la defensa de los intereses del sector, el impulso del empleo y la formación, y la promoción de una hostelería responsable, sostenible y comprometida con Málaga.

Mahos forma parte de Hostelería de Andalucía y de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, lo que le permite participar activamente en los foros y proyectos nacionales del sector.

La asociación de hosteleros malagueños mantiene una estrecha colaboración con las administraciones públicas, instituciones y empresas patrocinadoras, promoviendo iniciativas que refuerzan la imagen de Málaga como uno de los grandes destinos gastronómicos y turísticos del país.