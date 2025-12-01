Joan Roca participa en una nueva edición de 'Encuentro de Líderes'
SUR
Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00
El prestigioso chef y empresario Joan Roca protagonizó el pasado miércoles 26 de noviembre una nueva edición del 'Encuentro de Líderes', organizado por el Círculo ... Empresarial de Málaga. La cita, celebrada en el hotel B bou Cortijo Bravo, ha contado con la presencia de 200 referentes del tejido empresarial malagueño, que pudieron conocer de primera mano la experiencia, el pensamiento estratégico y la visión empresarial del reconocido cocinero.
Joan Roca se convierte así en protagonista por partida doble en Málaga esta semana, tras revalidar las tres estrellas Michelin para su restaurante El Celler de Can Roca, en la Gala de la Guía Michelin 2026 celebrada en la capital malagueña.
