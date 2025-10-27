Jardines Villaba ofrece una cuidada selección de crisantemos

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Con la llegada del Día de Todos los Santos, los crisantemos vuelven a llenar de color los jardines y cementerios de toda ... España. Su elegancia y resistencia los han convertido en una de las flores más recomendadas para esta época, ya que son capaces de florecer incluso cuando bajan las temperaturas. En la Costa del Sol, son ya un clásico del otoño, símbolo de respeto y recuerdo hacia quienes permanecen en la memoria. Viveros Sepúlveda, con más de 10.000 m², ofrece una cuidada selección de crisantemos y plantas de temporada. Y Jardines Villalba, empresa especializada con más de 40 años de experiencia en jardinería y mantenimiento en la Costa del Sol, se encarga de diseñar y mantener jardines únicos, incluyendo proyectos con render 3D virtual y experiencias de alta gama.

