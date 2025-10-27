Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JARDINES VILLALBA

Jardines Villaba ofrece una cuidada selección de crisantemos

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

www.jardinesvillalba.com

Con la llegada del Día de Todos los Santos, los crisantemos vuelven a llenar de color los jardines y cementerios de toda ... España. Su elegancia y resistencia los han convertido en una de las flores más recomendadas para esta época, ya que son capaces de florecer incluso cuando bajan las temperaturas. En la Costa del Sol, son ya un clásico del otoño, símbolo de respeto y recuerdo hacia quienes permanecen en la memoria. Viveros Sepúlveda, con más de 10.000 m², ofrece una cuidada selección de crisantemos y plantas de temporada. Y Jardines Villalba, empresa especializada con más de 40 años de experiencia en jardinería y mantenimiento en la Costa del Sol, se encarga de diseñar y mantener jardines únicos, incluyendo proyectos con render 3D virtual y experiencias de alta gama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel
  10. 10

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jardines Villaba ofrece una cuidada selección de crisantemos

Jardines Villaba ofrece una cuidada selección de crisantemos