Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dres. Mieles y Gosálbez con algunos alumnos asistentes al XXII Curso de Hipospadias en HLA El Ángel.
INICIATIVAS

HLA El Ángel acogió el XXII Curso Internacional de Hipospadias

El centro malagueño se consolida como sede de referencia desde 2023 gracias a su área quirúrgica de primer nivel y a un sistema de streaming pionero, que permite seguir las intervenciones en tiempo real desde el salón de actos

SUR

málaga.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

HLA Hospital Universitario El Ángel volvió a convertirse en sede del XXII Curso Internacional de Hipospadias y Cirugía Reconstructiva Genital, una cita formativa de referencia ... que tuvo lugar del 16 al 21 de noviembre, y que combinó la actualización teórica con la cirugía en directo sobre pacientes pediátricos. El curso estuvo organizado por la Escuela de Urología Pediátrica del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en colaboración con HLA Hospital Universitario El Ángel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  8. 8 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  9. 9 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur HLA El Ángel acogió el XXII Curso Internacional de Hipospadias

HLA El Ángel acogió el XXII Curso Internacional de Hipospadias