HLA El Ángel acogió el XXII Curso Internacional de Hipospadias

HLA Hospital Universitario El Ángel volvió a convertirse en sede del XXII Curso Internacional de Hipospadias y Cirugía Reconstructiva Genital, una cita formativa de referencia ... que tuvo lugar del 16 al 21 de noviembre, y que combinó la actualización teórica con la cirugía en directo sobre pacientes pediátricos. El curso estuvo organizado por la Escuela de Urología Pediátrica del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en colaboración con HLA Hospital Universitario El Ángel.

Dirigido a urólogos, cirujanos pediátricos y médicos residentes, el programa ofreció una inmersión práctica en las principales técnicas de corrección de hipospadias y otras malformaciones genitales, con el objetivo de mejorar los resultados funcionales y estéticos en pacientes de corta edad.

La hipospadias es una malformación congénita que afecta a recién nacidos varones y en la que el orificio de la uretra no se sitúa en la punta del pene, pudiendo asociarse a incurvación peneana y otras alteraciones anatómicas. Estas anomalías pueden tener consecuencias a nivel funcional, estético, psicológico y social si no se corrigen de manera adecuada.

La cirugía reconstructiva genital pediátrica requiere equipos con alta especialización, experiencia y entrenamiento continuo, especialmente en casos complejos y reintervenciones. Cursos como este XXII Curso Internacional de Hipospadias permiten compartir protocolos, técnicas y resultados entre profesionales de diferentes centros, contribuyendo a mejorar la atención a los pacientes pediátricos.

Un área quirúrgica de primer nivel y un sistema de streaming pionero

Desde 2023, el curso se celebra en los quirófanos de HLA Hospital Universitario El Ángel, cuya dotación tecnológica y estándares de seguridad permiten desarrollar intervenciones de alta complejidad en un entorno controlado.

El centro cuenta, además, con un sistema de streaming quirúrgico pionero que posibilita la retransmisión en directo de las cirugías al salón de actos del hospital. De este modo, los alumnos pudieron seguir cada procedimiento con detalle, observar la toma de decisiones del equipo quirúrgico y plantear dudas en tiempo real, sin interferir en la dinámica del quirófano ni comprometer la seguridad del paciente.

«Para HLA Hospital Universitario El Ángel es una responsabilidad y un orgullo acoger de nuevo este curso internacional, que nos sitúa como un entorno de referencia en formación y cirugía pediátrica altamente especializada», señaló el Dr. Manuel Viola, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

El docente principal de esta edición fue el Dr. Rafael Gosálbez, del University and Children's Hospital (Miami, EEUU), referente internacional en cirugía urológica pediátrica y reconstructiva. Su presencia, desplazándose expresamente desde Miami para participar en el curso, supuso uno de los principales atractivos de esta cita formativa. La coordinación recayó en el Dr. Moisés Mieles, de la Unidad de Urología Pediátrica de HLA El Ángel, que lideró la organización científica y la selección de los casos quirúrgicos.