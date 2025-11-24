Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GILMAR

GILMAR presentó en SIMED sus nuevas promociones inmobiliarias

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

www.gilmar.es

En esta edición, el equipo de GILMAR en Costa del Sol, liderado por su CEO, Jesús Gil Marín, presentó una oferta diversa ... que abarcó promociones en Málaga, Estepona, Sevilla, Cádiz, Canarias, Madrid y República Dominicana, además de viviendas de segunda mano. Uno de los proyectos que más interés despertó fue Bonita Beach Residences - Cap Cana (República Dominicana), la primera promoción internacional comercializada por GILMAR en sus 40 años de historia.

