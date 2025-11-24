GILMAR presentó en SIMED sus nuevas promociones inmobiliarias
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
www.gilmar.es
En esta edición, el equipo de GILMAR en Costa del Sol, liderado por su CEO, Jesús Gil Marín, presentó una oferta diversa ... que abarcó promociones en Málaga, Estepona, Sevilla, Cádiz, Canarias, Madrid y República Dominicana, además de viviendas de segunda mano. Uno de los proyectos que más interés despertó fue Bonita Beach Residences - Cap Cana (República Dominicana), la primera promoción internacional comercializada por GILMAR en sus 40 años de historia.
Así, desde GILMAR apuntan a una clara segmentación de la demanda durante la edición de Simed 2025: un comprador nacional que busca seguridad, ubicación y calidad de vida, y un comprador internacional atraído por el alto nivel de las nuevas promociones de la Costa del Sol.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión