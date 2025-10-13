CESUR supera los 25.000 alumnos matriculados en FP en este curso
Lunes, 13 de octubre 2025, 11:17
CESUR se consolida como líder de la FP en España con más de 25.000 alumnos matriculados en este curso académico. El centro privado, con ... más de 25 años de trayectoria en la enseñanza oficial de Formación Profesional, ha incrementado sus matrículas un 35% respecto al año anterior.
La distribución de estudiantes refleja también el pulso de la sociedad. La familia de Sanidad concentra a la mitad del alumnado de CESUR, seguida de Informática y Administración, lo que pone de manifiesto la relación directa entre su oferta académica y los sectores con mayor demanda de profesionales cualificados. A ello se suma el auge de la formación online, que ya es hoy en día la opción escogida por la mayoría de los alumnos de CESUR, por su mayor flexibilidad y compatibilidad laboral.
www.cesurformacion.com
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión