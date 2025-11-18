Synergym consigue 50 millones más para acelerar su plan de expansión: objetivo, 210 gimnasios para 2026

La cadena de gimnasios 'low cost' malagueña Synergym ha cerrado una ampliación de su financiación sindicada con Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital (entre ... otras entidades) con un nuevo tramo de 50 millones de euros, lo que eleva el total de la operación a 120 millones. Este segundo tramo se ha firmado menos de un año después de la financiación inicial de 70 millones que se inició en febrero de 2025, con el fin de acelerar su plan de expansión, que tiene el objetivo de alcanzar los 210 clubes operativos en 2026 (actualmente tiene 148).

«Este respaldo de las entidades financieras refleja su confianza en nuestros resultados, nuestra gestión y el éxito de nuestro modelo de negocio», señala Jordi Bella, CEO de Synergym. La empresa prevé cerrar 2025 con unos ingresos superiores a los 70 millones de euros y un Ebitda por encima de 25 millones. La compañía espera alcanzar la cifra de 160 clubes al final de este año, estableciendo un nuevo récord de 41 aperturas anuales.

Fundada en 2013

Synergym fue creada en 2013 y sus socios fundadores, Sergey Miteyko y Leonard Lvovich, mantienen una participación mayoritaria en la empresa y, desde su creación, han reinvertido la totalidad de los beneficios en el desarrollo del negocio. Además, a lo largo del tiempo la empresa ha dado entrada a inversores como All Seas Capital, Oxy Capital y Growth Partner. Hace un año recurrió al ya mencionado préstamo sindicado que ahora se amplía.

«Hemos apostado por un modelo que rompe con las barreras habituales del 'fitness', acercando instalaciones de calidad, servicios innovadores y una experiencia accesible para todos. Esa propuesta ha conectado con la sociedad y nos ha permitido estar presentes en todo el territorio nacional, más de 300.000 socios y un equipo que supera el millar de profesionales comprometidos con nuestro propósito», asegura Jordi Bella.