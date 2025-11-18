Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Synergym consigue 50 millones más para acelerar su plan de expansión: objetivo, 210 gimnasios para 2026

La cadena malagueña de clubes de fitness prevé cerrar el año con un récord de 41 aperturas realizadas

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:52

La cadena de gimnasios 'low cost' malagueña Synergym ha cerrado una ampliación de su financiación sindicada con Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital (entre ... otras entidades) con un nuevo tramo de 50 millones de euros, lo que eleva el total de la operación a 120 millones. Este segundo tramo se ha firmado menos de un año después de la financiación inicial de 70 millones que se inició en febrero de 2025, con el fin de acelerar su plan de expansión, que tiene el objetivo de alcanzar los 210 clubes operativos en 2026 (actualmente tiene 148).

