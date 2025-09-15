Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Morales y Alejandra Llamas son pareja en la vida y en los negocios. Marilú Báez

Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Una pareja emprendedora es el alma de un negocio que mueve 11 millones de euros y un ejército de seguidoras de sus novedades 'beauty'

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:25

A veces, una puerta se cierra para que se abra una mucho mayor. A David Morales le despidieron de Nokia por no querer trasladarse a ... Madrid. Su mujer, Alejandra Llamas, estaba embarazada, acababan de comprarse un piso y no se veían cambiando de ciudad. Con el dinero de la indemnización, David y Alejandra se embarcaron en un proyecto emprendedor: una tienda online de cosmética de importación. Corría el año 2009; la idea surgió porque Alejandra, que es una apasionada de los productos de belleza, solía comprar productos de EE UU y, en más de una ocasión, acababan atascados en la aduana. «Yo ya había montado alguna tienda online y por mi trabajo tenía experiencia con la importación. Así que decidimos montar una web donde poder encontrar todas esas marcas extranjeras que estaban empezando a conocerse por 'youtubers' y blogueras pero no se vendían en ningún sitio en España», explica hoy David Morales desde el cuartel general de Maquillalia: tres mil metros cuadrados de almacén en el polígono Santa Teresa de la capital malagueña, desde donde salen miles de pedidos al día hacia España, Portugal, otros países europeos y Latinoamérica. Es la cuarta ubicación que ha tenido la empresa en 16 años: «Empezamos en una pequeña oficina de la avenida Moliere y nos hemos ido mudando conforme nos quedábamos sin espacio… Espero que aquí duremos un tiempo; tenemos margen para crecer», confía Alejandra.

