La Liga Provincial de Softball vive una jornada intensa
Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00
La Liga Provincial de Softball de Málaga vivió una jornada cargada de emoción, marcada por el buen clima y par;dos muy disputados. Aunque Estrella ... La;na descansó esta fecha, se mantiene firme en el tercer puesto de la clasificación, por detrás de Los Ángeles de Málaga y Águilas de Mijas, que lideran la tabla tras sumar puntos clave.
La lucha por los puestos medios está al rojo vivo. Del cuarto al octavo lugar, la igualdad es máxima entre Los Marlins de Marbella, Gigantes de Marbella, Yankees de Málaga, Tigres VZLA y Los Ángeles de La Línea. Cada encuentro reflejó el alto nivel competitivo, dejando claro que, aunque la liga apenas comienza, ya promete una temporada repleta de equilibrio y espectáculo en cada jornada, caracterizada por el gran compañerismo.
