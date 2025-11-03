Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LIGA PROVINCIAL DE SOFTBALL DE MÁLAGA

La Liga Provincial de Softball vive una jornada intensa

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Liga Provincial de Softball de Málaga vivió una jornada cargada de emoción, marcada por el buen clima y par;dos muy disputados. Aunque Estrella ... La;na descansó esta fecha, se mantiene firme en el tercer puesto de la clasificación, por detrás de Los Ángeles de Málaga y Águilas de Mijas, que lideran la tabla tras sumar puntos clave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  6. 6 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Liga Provincial de Softball vive una jornada intensa

La Liga Provincial de Softball vive una jornada intensa