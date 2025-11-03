Ideal Joyeros abre una pop-up boutique junto a Breitiling
Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00
www.idealjoyeros.com
En el marco de su continua colaboración con IRONMAN®, Breitling estará presente en el Campeonato del Mundo IRONMAN® 70.3® de Marbella, ... donde abrirá un pop-up boutique exclusivo en colaboración con Ideal Joyeros Marbella. En este espacio se presentará el nuevo Endurance Pro IRONMAN® 70.3® Marbella Edition, una edición limitada que rendirá homenaje tanto a los atletas como al espíritu vibrante de la costa andaluza.
Desde 2021, Breitling es el reloj oficial de lujo del triatlón IRONMAN®, y continúa celebrando los valores que ambas marcas comparten: rendimiento, precisión y determinación. El pop-up de Breitling estará abierto del 4 al 9 de noviembre de 2025, de 9:00 a 18:00 horas, con la colaboración de Ideal Joyeros.
