Ideal Joyeros abre una pop-up boutique junto a Breitiling

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

www.idealjoyeros.com

En el marco de su continua colaboración con IRONMAN®, Breitling estará presente en el Campeonato del Mundo IRONMAN® 70.3® de Marbella, ... donde abrirá un pop-up boutique exclusivo en colaboración con Ideal Joyeros Marbella. En este espacio se presentará el nuevo Endurance Pro IRONMAN® 70.3® Marbella Edition, una edición limitada que rendirá homenaje tanto a los atletas como al espíritu vibrante de la costa andaluza.

