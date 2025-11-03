GIRA Mujeres organiza en Álora las primeras 'RuralTALKS'
SUR
Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00
www.coca-cola.com
GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación para el emprendimiento femenino impulsado por Coca-Cola en España, ha celebrado hoy ... una de las sesiones de GIRA Mujeres RuralTALKS en Álora (Málaga). Se trata de un ciclo de encuentros y coloquios con el objetivo de impulsar y fomentar el emprendimiento femenino, y enriquecer la conexión entre las mujeres emprendedoras y los territorios en las que desarrollan sus proyectos.
Como parte de los cuatro encuentros previstos en 2025, el evento en Álora (Málaga) reunió a 80 participantes. Estas charlas están abiertas a la participación de cualquier mujer que desee emprender y tenga o no una idea de negocio. También pueden participar emprendedoras rurales con negocios ya establecidos,
