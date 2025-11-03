EY GDS Spain: aportando valor a la ciberseguridad de sus clientes

El centro de EY GDS Spain ha logrado consolidarse en sus tres primeros años de actividad como un centro de referencia en ámbitos tan especializados ... y demandados en la actualidad como la ciberseguridad, gestión de riesgos a terceros, automatización, IA, y prevención del crimen financiero, entre otros. Esta semana ha contado con la visita de Ajay Anand, vicepresidente global de EY Global Delivery Services, poniendo así en valor la importancia de su centro en Málaga dentro de la red global de EY. «Este centro es fundamental. Su ubicación es estratégica, ya que sirve de puerta de entrada a Europa, Oriente Medio, África, Estados Unidos y Latinoamérica, y también para nuestros clientes. Algunos de ellos tienen su sede en la UE y desean trabajar dentro de ella por motivos como la zona horaria y la legislación. En los tres años que llevamos en Málaga, ya contamos con 930 empleados y pronto superaremos los 1000. La gente es, sencillamente, excepcional, y es un lugar fantástico para vivir», destaca.

Ajay Anand subraya la importancia de las tecnologías emergentes en la actividad de EY GDS. «No solo incorporamos a los mejores talentos, sino también las mejores tecnologías, como la IA, que está redefiniendo la forma en que operan las empresas e incluso cómo vivimos, trabajamos y aprendemos. En EY estamos dando un paso más allá: el desarrollo de IA para EY se realiza dentro de EY GDS, que es donde impulsamos toda esta innovación», recalca acerca de la sólida apuesta tecnológica realizada por EY GDS.

Año de apertura de su sede en Málaga: 2022

Actividad prestación de servicios profesionales mediante el uso de datos, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas

Dirección C. Severo Ochoa, Campanillas, 29590. Málaga TechPark.

Teléfono 952 12 68 40.

Web ey.com

Servicios auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal, y estrategia y transacciones.

Número de trabajadores 930 en su sede en Málaga.

Ámbito global EY GDS Spain forma parte de una red global con presencia en 8 países y 21 ciudades, y un total de 80.000 empleados, que presta servicios a clientes con presencia en 140 países de todo el mundo.

La atracción y retención de talento constituye otra de las claves fundamentales para EY GDS. «Nos basamos en el conocimiento, por lo que el aprendizaje continuo es fundamental para nuestra actividad. Disponemos de las llamadas EY Badges para certificar a nuestros profesionales y ofrecemos 5 millones de horas de formación cada año a nivel global. Contamos con una academia de IA para que los profesionales se mantengan al día», apunta.

«Desde sus inicios en Málaga, el ecosistema ha estado muy vinculado a los centros educativos, y colaboramos con profesionales de centros de formación profesional y universidades. Nuestro programa de prácticas es una herramienta clave para captar y formar talento: EY GDS Spain contrató a casi 200 becarios el año pasado y 120 siguen con nosotros», añade.

La importancia de la IA

Ajay Anad destaca la IA como uno de los elementos que favorecen la integración del centro de Málaga con la red global de EY GDS: «La integración de España se debe a que también desarrollamos soluciones de IA aquí. Existe una excelente colaboración entre los equipos».

La IA es esencial para EY GDS: todos nuestros empleados han completado su formación en este área. «Actualmente trabajamos en este campo y contamos con equipos dedicados al desarrollo de agentes de IA. En el futuro, desde una perspectiva fiscal, prevemos que los agentes puedan asumir parte de este trabajo. Creo que la IA va a transformar por completo la forma en que prestamos servicios y redefinirá la profesión», anuncia.

La sólida cultura colaborativa es una de las fortalezas de EY GDS de las que se siente especialmente orgulloso: «EY GDS Spain está totalmente integrada con más de 80.000 profesionales de diversas culturas y orígenes; realmente hacemos posible lo imposible. Estoy muy orgulloso de nuestra cultura. Lo que me ha mantenido aquí es la gente y la cultura, que es realmente especial».

«Es un momento muy emocionante, pero también turbulento, con tantos acontecimientos a nivel mundial. Nuestro lema es 'Dar forma al futuro con confianza', y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí en Málaga», concluye.