Ajay Anand, vicepresidente global de EY Global Delivery Services, en la sede de EY GDS Spain.
EY GDS Spain: aportando valor a la ciberseguridad de sus clientes

Referencia. Ajay Anand, vicepresidente global de EY Global Delivery Services, destaca la importancia de su centro en Málaga, que cuenta ya con 930 empleados

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El centro de EY GDS Spain ha logrado consolidarse en sus tres primeros años de actividad como un centro de referencia en ámbitos tan especializados ... y demandados en la actualidad como la ciberseguridad, gestión de riesgos a terceros, automatización, IA, y prevención del crimen financiero, entre otros. Esta semana ha contado con la visita de Ajay Anand, vicepresidente global de EY Global Delivery Services, poniendo así en valor la importancia de su centro en Málaga dentro de la red global de EY. «Este centro es fundamental. Su ubicación es estratégica, ya que sirve de puerta de entrada a Europa, Oriente Medio, África, Estados Unidos y Latinoamérica, y también para nuestros clientes. Algunos de ellos tienen su sede en la UE y desean trabajar dentro de ella por motivos como la zona horaria y la legislación. En los tres años que llevamos en Málaga, ya contamos con 930 empleados y pronto superaremos los 1000. La gente es, sencillamente, excepcional, y es un lugar fantástico para vivir», destaca.

