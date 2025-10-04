Famadesa y Faccsa-Prolongo participan en ANUGA, una de las principales ferias de alimentación internacionales

Desde este sábado y hasta el miércoles 8 de octubre se celebra en la ciudad alemana de Colonia una nueva edición de ANUGA, una de ... las principales ferias a nivel mundial de alimentos y bebidas junto a Sial Paris (Francia) y Alimentaria en Barcelona (España). En este evento, de periodicidad bianual, se dan cita más de cuatro mil empresas de 91 países para mostrar sus novedades y ampliar su cartera de clientes y entre ellas están las dos grandes industrias cárnicas malagueñas: Famadesa y Faccsa-Prolongo. Ambas acuden al evento con expositor propio.

Faccsa-Prolongo informa de que ha desplegado un amplio equipo comercial encabezado por Jesús Soto y Manuel Aceituno, responsables de Marketing y Comercial de las compañías Prolongo y Faccsa respectivamente. La empresa cartameña está mostrando su amplio catálogo de cortes de carne de cerdo, tanto frescos como congelados, así como su variedad de embutidos y jamones con sus diversas presentaciones.

Ampliar Las instalaciones de Famadesa, reformadas en 2024. Sur

Por su parte, Famadesa acude a la cita con su estrategia de innovación y sostenibilidad como eje estratégico. «Famadesa apuesta por mostrar su modelo de industria avanzada, apoyado en la automatización de procesos, trazabilidad digital y compromiso con la eficiencia energética», explican sus portavoces. La firma malagueña, que culminó la ampliación de su planta en Málaga en 2024, ha certificado oficialmente unahorro de 6.072.878 kWh gracias a la digitalización integral de su matadero.

«Participar en ANUGA nos permite no solo mostrar productos, sino demostrar que somos una industria nacional con visión global y capacidad tecnológica para responder a las exigencias de un mercado en transformación», ha señalado Federico Beltrán, presidente de Famadesa.