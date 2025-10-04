Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La delegación de Faccsa-Prolongo, en la feria ANUGA de Colonia. Sur

Famadesa y Faccsa-Prolongo participan en ANUGA, una de las principales ferias de alimentación internacionales

La cita reúne anualmente en Colonia a la industria mundial para mostrar sus novedades

Sur

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:55

Comenta

Desde este sábado y hasta el miércoles 8 de octubre se celebra en la ciudad alemana de Colonia una nueva edición de ANUGA, una de ... las principales ferias a nivel mundial de alimentos y bebidas junto a Sial Paris (Francia) y Alimentaria en Barcelona (España). En este evento, de periodicidad bianual, se dan cita más de cuatro mil empresas de 91 países para mostrar sus novedades y ampliar su cartera de clientes y entre ellas están las dos grandes industrias cárnicas malagueñas: Famadesa y Faccsa-Prolongo. Ambas acuden al evento con expositor propio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  8. 8 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Famadesa y Faccsa-Prolongo participan en ANUGA, una de las principales ferias de alimentación internacionales

Famadesa y Faccsa-Prolongo participan en ANUGA, una de las principales ferias de alimentación internacionales