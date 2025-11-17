Más de 2.000 estudiantes aprenden el modelo Lean
SUR
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
www.escuelalean.es
¿Puede una metodología nacida en las fábricas de Toyota en Japón mejorar el empleo juvenil en Andalucía? La respuesta es sí, ... y más de 2.000 estudiantes andaluces ya lo están demostrando. El Colegio SAFA San Luis de El Puerto de Santa María acogió un evento que reunió a expertos de primer nivel con motivo del décimo aniversario de colaboración entre la red de centros educativos SAFA y la Escuela de Lean Management, una alianza pionera en la formación profesional en España.
Durante esta década, el proyecto ha acreditado a casi 200 docentes y ha formado en metodología Lean a más de 2.000 alumnos, con un impacto directo en más de 2.200 familias andaluzas. Entre los centros participantes se encuentra el SAFA-ICET de Málaga, que también forma parte de esta red.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión