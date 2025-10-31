Las eléctricas se pliegan a ampliar Almaraz sin contrapartidas fiscales

Una petición de prórroga sin condiciones. Las eléctricas propietarias de la central de nuclear de Almaraz no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud para ... ampliar hasta 2030 la vida de la planta extremeña, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos que venían reclamando como condición para ampliar el calendario de cierre y que había condenado al fracaso cualquier intento de negociación entre el Gobierno y las empresas hasta ahora. Así lo ha confirmado este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios en Madrid un día después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, activaran el mecanismo para solicitar una prórroga de tres años para este parque atómico.

«En esa solicitud lo que hacen es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que hemos dicho desde el Gobierno desde el principio, los consumidores en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales», ha explicado la ministra. La titular de Transición Ecológica ha incidido en que la postura del Ejecutivo «no se ha movido en ningún momento» y que han sido las empresas, que eran las que tenían en su mano la decisión de hacer esta solicitud.

El segundo cambio, según ha explicado Aagesen, es sobre el calendario que se pactó en 2019 entre las titulares y Enresa, y que en este caso se ciñe exclusivamente al caso de Almaraz hasta 2030. Asimismo, la responsable de Transición Ecológica ha recordado que otra de las líneas rojas tenía que ver con la seguridad nuclear y, en este sentido, ha apuntado que el siguiente paso es dar traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que tendrá que dar luz verde desde el punto de vista técnico si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear. «Es el que debe avalar o no que la central puede seguir operando en condiciones de seguridad», insistió Aagesen.

El Gobierno no tiene previsto solicitar un informe a Red Eléctrica en esta fase, ya que, según la normativa, dicho informe es preceptivo únicamente en caso de cierre, no de prórroga, según ha informado Aagesen. Y en cuanto a la solicitud de las eléctricas para congelar el procedimiento de cese que está en marcha para cumplir con la orden ministerial de 2020, el Gobierno es tajante. «Nos lo han solicitado, sí, pero no nos compete. Es una cuestión que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. En materia de seguridad nuclear, el Gobierno no se va a posicionar».

Sobre los plazos y la decisión final, Aagesen no ha querido dar plazos y vuelve a descargar en el CSN y que será clave para determinar los próximos pasos. «Hablamos de seguridad nuclear. No podemos fijar fechas ni hacer valoraciones previas. Cuando llegue el informe, veremos qué dice y actuaremos en consecuencia», ha zanjado.