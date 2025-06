Las eléctricas apuntan a Red Eléctrica como «único responsable» del apagón

Guerra de informes por el apagón. Aelec, la asociación de empresas energía eléctrica que representa a firmas como Iberdrola, Endesa o EDP, contraataca con sus ... propias conclusiones sobre el cero energético elaborado a partir de los datos de las propias compañías. «Si el día 28 se hubiese acoplado más generación convencional el apagón no se hubiera producido», concluye la patronal de las generadoras eléctricas.

Con ánimo de «contribuir de forma constructiva» a las distintas pesquisas en torno a este evento ha lamentado este lunes que Red Eléctrica haya lanzado acusaciones sobre las empresas generadoras y han vuelto a situar al operador del sistema como responsable de garantizar la continuidad y seguridad del suministro.

Las energéticas han celebrado que la investigación del comité de crisis que ha liderado la ministra Sara Aagesen celebran que apunte a Red Eléctrica pese a que también las sitúe como corresponsable de un fallo de origen «multifactorial», y recalcan que sus centrales «han actuado conforme a los requerimientos e instrucciones previstos en la normativa vingente, cumpliendo en todo momento lo exigido» achacando la causa del cero energético a la falta de generación convencional que estaba conectada a la red en el momento del colapso.

En este sentido, subrayan que Red Eléctrica no tiene limitaciones para utilizar tecnologías síncronas (las que aportan estabilidad al sistema) como ha quedado demostrado tras la opearación reforzada en la que viene despachando ciclos de gas desde entonces y que el día del corte eléctrico fue desconectándola del sistema para dar cabida a la energía solar. «De haberla mantenido habría mantenido la tensión y evitado el colapso», asegura. Asimismo, recuerdan que «disponer de más o menos reservas es facultad esclusiva del gestor».

Sobre los «disparos» o desconexiones automáticas o indebidas a las que apuntan los informes del Gobierno y Red Eléctrica, la Aelec señala que parece «poco probable» que aparezcan tantos fallos en tantas centrales simultáneamente. «Parece que sea más un efecto que no causa de un fallo sistémico», justifican.

El informe de las empresas pone el foco en los episodios de «sobretensión» en la red de transporte de los que el operador del sistema ya venía advirtiendo entre los años 2021 y 2023 en los que relaciona con la mayor penetración de generación renovable y la falta de obligación que tienen este tipo de tecnologías de control de tensión dinámico para que cuando se detectan sobretensiones en la red estas plantas tienen que quitar de la red energía reactiva como sí tienen, por ejemplo, la nuclear o los ciclos combinados.

Asimismo, critica que el informe de Red Eléctrica no haya analizado las distintas fluctuaciones que se produjeron los días previos al caos eléctrico. El informe de la Aelec apunta que el día del apagón, el número de grupos térmicos acoplados era el más bajo del año y además estaban concentrados en el norte del país. Y esto, a ojos de la Aelec no es baladí, ya que las primeras plantas que se desconectaron del sistema fueron las de la zona suoreste de la Península Ibérica. En concreto, Andalucía y Extremadura.

Acusaciones «sin pruebas»

La patronal no cuestiona las primeras maniobras que realizó Red Eléctrica para tratar de amortiguar las primeras oscilaciones de frecuencia pero y que contribuyeron a aumentar aún más la sobretensión, pero sí cree que ya no había margen de maniobra para evitar el cero eléctrico. Pero desde su punto de vista, la diferencia entre los «disparos» de plantas que ya se habían producido el día 22 de abril y el 28, es que mientras que en aquella ocasión el sistema tenía acopladas 18 unidades de generación convencional (nucleares, ciclos combinados y carbón) y que el día del apagón solo había acopladas 11.

Sobre la desconexión que se produjo en una planta situada en la provincia de Badajoz a la que señaló en su informe Red Eléctrica, la Aelec destaca que según la información proporcionada por sus asociados, todas sus plantas dispararon de forma correcta y según la normativa y procedimientos de operación. «Es relevante tener presente que en muchos casos lo que se disparó no fue la planta renovable en sí sino las subestaciones a las cuales se conectan las plantas renovable y que estas en muchos casos son de terceros», al tiempo que lo achacan a un problema de control de tensión de la zona Sur. Asimismo, insisten en que las plantas no fueron el origen sino que fueron las «afectadas» de la falta de control del gestor. «La desconexión de cualquier central no puede llevar a un cero eléctrico», recalcan. No obstante, también subrayan que no todas las plantas que se desconectaron son propied de los asociados de la Aelec.

Por otro lado, denuncian que las centrales señaladas en el informe del grupo que preside Beatriz Corredor no han recibido ninguna comunicación en este sentido y no solo fueron llamadas a operar el día 28 tras el apagón, sino también los días posteriores. «¿Estamos en riesgo de un nuevo apagón? Las centrales siguen siendo las mismas», ha incidido Marta Castro, directora de regulación de Aelec. También apuntan a que no se pusieran en marcha todas las plantas hidroeléctricas que hubieran contribuido a levantar el sistema. «En Extremadura había cinco embalses en la zona del bajo Tajo», añade Castro.

Pero el estudio de las eléctricas que ha sido elaborado por la consultora Compass Lexecon y el Instituto de investigación (Inesctec) también arroja sombras. Sin ir más lejos, mientra que los informes de Moncloa y Red Eléctrica reflejaban que algunas plantas no estaban absorbiendo toda la energía reactiva, su reporte no ha analizado este aspecto.