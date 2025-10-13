Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo sistema deberá permitir a la Inspección de Trabajo acceder a los datos de forma remota en cualquier momento. E. C.

Digital y accesible: la guía del nuevo registro horario que tendrán que implantar las empresas

El Ministerio de Trabajo ha publicado los requisitos de los nuevos sistemas para controlar la jornada laboral

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:13

Comenta

El Ministerio de Trabajo y de Economía Social sigue avanzando en la tramitación del real decreto que obligará a todas las empresas a implantar un ... nuevo registro horario digital, dado que «en muchos sectores y empresas no se está produciendo un registro eficaz de la jornada laboral», según especifica el departamento que lidera Yolanda Díaz en el texto articulado del reglamento. Un texto que detalla las obligaciones con las que deberán cumplir las compañías en un periodo de únicamente veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). He aquí las especificaciones:

