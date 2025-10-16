Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una familia en un parque infantil. A. Gómez

La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza

El 10% de los hogares más adinerados concentran el 54% de la renta y la brecha entre los mayores de 75 años y los menores de 35 se ha ampliado de 50.000 a 360.000 euros

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La riqueza de las familias españolas ha aumentado un 81% en los últimos veinte años (en concreto de 2002 a 2022) en términos reales, sobre ... todo motivado por la subida de los precios de la vivienda, según un estudio publicado este jueves por Fedea que revela que este gran crecimiento ha sido «muy desigual». Aunque los activos casi se han duplicado en dos décadas, la riqueza se concentra en unos pocos o, lo que es lo mismo, aunque la riqueza se haya multiplicado, el número de familias sobre las que se reparte se ha reducido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza

La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza