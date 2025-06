Corredor descarta indemnizaciones por el apagón porque «no se produjo ningún fallo» en Red Eléctrica

Cristina Cándido Miércoles, 4 de junio 2025, 13:31 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Red Eléctrica no contempla provisionar cantidad alguna para pagar indemnizaciones derivadas del gran apagón que dejó sin electricidad a España y Portugal el 28 ... de abril. Beatriz Corredor, presidenta de la matriz del grupo, ha defendido este jueves que «a día de hoy», el gestor del sistema español no ha encontrado «ningún fallo en el sistema de transporte». La directiva ha avanzado que tras las primeras pesquisas del corte eléctrico, se ha llegado a la conclusió de que el gestor del sistema español «ha cumplido tanto la normativa técnica como legal», por lo que no cabrían reclamaciones en esa instancia, ha explicado durante una intervención en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) celebrado este miércoles en Sevilla.

Corredo ha reivindicado que Red Eléctrica «ha cumplido siempre y también el día 28 de forma escrupulosa y rigurosa toda la normativa técnica y legal que se aplica a la operación del sistema y al transporte», incidiendo en que «a día de hoy, todos los análisis que hemos efectuado de nuestros datos corroboran este comportamiento escrupuloso y riguroso sin ningún error, ni técnico ni en los dispositivos de la propia red de transporte». Las investigaciones, ha precisado, no las hace Red Eléctrica, sino otras instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Transición Ecológica, las autoridades judiciales y la red de transporte europea reivindicando la «total transparencia» con la que el operador español está colaborando con las mismas. Corredor ha incidido en que la labor del operador en este momento es «solicitar datos que que son propiedad de otros agentes del sector como distribuidoras o generadoras». Unos datos que «necesitan las autoridades competentes para su propia investigación». Precisamente, las compañías eléctricas se muestran recelosos del gestor del sistema español a quien consideran «juez y parte», en la medida en que también está siendo investigada. Fuentes del sector eléctrico, que ayer confirmaron a este medio que están entregando los datos solicitados a distintos organismos oficiales competentes así como al panel de expertos que lidera la red de gestores de redes Entso-E -de la que también forma parte Red Eléctrica- ha requerido a estas empresas.

