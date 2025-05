La consulta del Gobierno sobre la opa BBVA-Sabadell permite participar varias veces con el mismo DNI

La consulta pública que ha puesto en marcha el Gobierno central para recoger la opinión de asociaciones, empresas y particulares sobre la opa de BBVA ... al Sabadell hasta el próximo 16 de mayo ha sorprendido en los primeros minutos de su apertura. Y es que el formulario, que se puede contestar en menos de tres minutos, puede rellenarse varias veces con el mismo DNI o con un número falso. El acceso no valida la identificación y, por lo tanto, permite acceder a la consulta sin límite de veces.

La tecnología se apoya sobre un cuestionario del ecosistema Microsoft 365 llamado Microsoft Forms y que se encuadra en la plataforma OneDrive, la alternativa de Microsoft al sistema Drive de Google. El sistema de Microsoft Forms va recogiendo los datos que van rellenando los usuarios en una base de datos desde la que se van generando estadísticas.

Así, con el actual funcionamiento, para evitar respuestas duplicadas o fraudulentas se requiere un trabajo de peinado sobre la base de datos para corroborar las identificaciones. El cuestionario, tras la identificación, ofrece las siguientes preguntas:

-¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?

-¿Cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?

-En caso de haber indicado 'Otros' (opción g.) en la pregunta anterior, indique qué otro u otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell.

-¿En qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado.

-¿Considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?

-¿Qué propuestas considera que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?

Desde el Ministerio recuerdan que se ofrece también un buzón para aportar información adicional para quién la desee aportar. Desde el Ministerio de Economía explican «esta iniciativa está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso», apuntan desde la cartera de Carlos Cuerpo. El ministro apuntó este martes a que el proceso es «muy respetuoso» con las competencias de todas instituciones involucradas en los distintos pasos del procedimiento».

Cuerpo explicó que, a partir del día 16 de mayo, el Ejecutivo tendrá otros 7 días hábiles para tomar la decisión «teniendo toda la información disponible». Es decir, el 27 de mayo sería la fecha tope para decidir si eleva o no la cuestión al Consejo de Ministros.

«No se trata de una consulta de opa sí, opa no, sino que estamos pidiendo a los ciudadanos y los empresarios es que nos digan si hay algún criterio de interés general, distinto al de competencia que pueda verse afectado por la opa». A partir de ahí, se utilizará la información -no vinculante- «para tomar una decisión informada antes de tomar la decisión de si elevarla o no al Consejo de Ministros», añadió. «Las razones de interés general están incluidas en el artículo 10.4 de la ley de defensa de competencia», insistió Cuerpo. «Es una buena práctica y por nuestra parte la seguiremos utilizando si se da está situación en posteriores ocasiones», añadió.

Frente a las críticas por este movimiento, Cuerpo recordó que otros organismos como la CNMC también han consultado a agentes implicados en el proceso. «Es una buena práctica, es un procedimiento abierto y transparente», insistió.