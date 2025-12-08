El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga celebra su Copa de Navidad

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga celebró el pasado 2 de diciembre en el Hotel Larios su tradicional Copa de Navidad, un encuentro ... que llega en un año especialmente significativo para la institución.

Daniel Quijada, presidente del colegio oficial, agradeció la presencia de numerosas autoridades y aprovechó la ocasión para destacar algunos de los retos que esperan afrontar de cara a 2026.

A la celebración asistieron compañeros de otros colegios profesionales, como el de Administradores de Fincas, Graduados Sociales o Abogados; además del Hermano Mayor del Rescate y los premiados de San Cayetano. Fue una jornada perfecta para brindar y dar la bienvenida al nuevo año que está a punto de comenzar.

