El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga celebra su Copa de Navidad
Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga celebró el pasado 2 de diciembre en el Hotel Larios su tradicional Copa de Navidad, un encuentro ... que llega en un año especialmente significativo para la institución.
Daniel Quijada, presidente del colegio oficial, agradeció la presencia de numerosas autoridades y aprovechó la ocasión para destacar algunos de los retos que esperan afrontar de cara a 2026.
A la celebración asistieron compañeros de otros colegios profesionales, como el de Administradores de Fincas, Graduados Sociales o Abogados; además del Hermano Mayor del Rescate y los premiados de San Cayetano. Fue una jornada perfecta para brindar y dar la bienvenida al nuevo año que está a punto de comenzar.
www.gestoresmalaga.com
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión