El Colegio de Administradores de Fincas abre sus puertas a los jóvenes

Una comunidad de propietarios es como un ayuntamiento». Con este símil, desde el Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla definen ... la complejidad y diversidad de la labor de sus colegiados. Según la amplitud de la comunidad, el ente puede abarcar un abanico de ámbitos tan variado como el de una administración local: luz, agua, sanidad, seguridad, laboral y hasta telecomunicaciones. La multitud de tareas que abarca, unido a la próspera situación del mercado inmobiliario en la provincia, lo convierten en un sector profesional de gran necesidad e indudables buenas perspectivas económicas.

Servicios: Proporcionan asesoramiento profesional a sus colegiados, como los de asesoría jurídica, técnica, laboral, fiscal, o en protección de datos. Además, proporciona garantías económicas a través de seguros y un régimen disciplinario para asegurar el cumplimiento de la ética profesional, y fomenta acuerdos de colaboración que pueden beneficiar a las comunidades de propietarios.

Por contra, el oficio precisa de un relevo generacional, ante el envejecimiento de la profesión. «Por desconocimiento, muchos jóvenes emprendedores no dirigen su trayectoria profesional a un sector que ofrece grandes posibilidades en la provincia, y en el que existe una alta necesidad de nuevos administradores de fincas», valoran desde el Colegio, que abre sus puertas «a jóvenes emprendedores con ganas de trabajar en un sector al alza». Las cifras les dan la razón: el Colegio cuenta actualmente con 1.100 profesionales colegiados (de los cuales 800 son ejercientes), y el censo actual de comunidades en la provincia oscila entre 50.000 y 70.000.

Una profesión adecuada para diversos perfiles

Desde el Colegio destacan que multitud de titulaciones permiten acceder a la profesión. «Aunque las más habituales son las relacionadas con Derecho y Economía, dentro del sector hay profesionales con perfiles tan diversos como veterinarios, periodistas o geógrafos», explican. No obstante, desde el Colegio se está realizando un labor por lograr una formación académica más precisa y adecuada para la profesión. «Aspiramos a que la Universidad de Málaga pueda ofrecer en un futuro un grado público de Administrador de Fincas, que sería también un recurso para rejuvenecer la profesión», valoran.

No obstante, actualmente desde la Universidad de Málaga se ofrecen dos diplomaturas vinculadas a la profesión y avaladas por el Colegio, bajo la denominación de Estudios Inmobiliarios: Diploma en Extensión Universitaria en Introducción a la Gestión Inmobiliaria, y Diploma en Extensión Universitaria en Gestión y Administración de Fincas. «A los colegiados les bonificamos un 50% de la cuota de ingreso», recuerdan desde el Colegio, que valora ambas diplomaturas como «una puerta de acceso perfecta a la profesión».

Por otra parte, el Colegio de Administradores de Fincas ofrece todo tipo de ventajas y recursos para los profesionales que ejercen su actividad en este sector. Desde formación continua a través de cursos sobre materias específicas, a un caudal informativo constante sobre subvenciones, impuestos o todas las novedades y cambios normativos y legislativos que puedan afectar a la profesión. «Es tan amplio el ámbito de actuación de un administrador de fincas, tan diversas sus funciones, que la mejor manera de estar al día es estar colegiado, ya que es una garantía de recibir la información pertinente en el momento adecuado», subrayan.

Administrador de fincas de oficio

Entre sus nuevas líneas de acción, recientemente suscribieron un convenio con el Ayuntamiento de Málaga para la puesta en marcha de la figura del Administrador de Fincas de Oficio, una herramienta destinada a mejorar la gestión vecinal en comunidades inactivas o sin estructura legal constituida. El objetivo es profesionalizar la administración de fincas en zonas especialmente afectadas por la falta de organización comunitaria, mejorando la convivencia y facilitando el acceso a ayudas públicas.