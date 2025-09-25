La CNMV aprueba la mejora del 10% de la oferta de BBVA por el Sabadell
Se activa de nuevo el calendario para el visto bueno de los accionistas de la entidad catalana después de tres días de suspensión y terminará el 10 de octubre
Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:00
El supervisor de los mercados en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha comunicado este jueves antes de la apertura de la ... Bolsa su autorización a la mejora del 10% de la oferta que BBVA presentó por el Sabadell el pasado lunes. La decisión reactiva el proceso después de tres días en que había quedado en suspenso el plazo para que los accionistas del banco catalán puedan responder a la opa.
Tras el parón de tres días en el que la CNMV ha analizado la propuesta de BBVA y la documentación añadida, el plazo de aceptación de la opa se extiende hasta el 10 de octubre. BBVA presentó varios cambios en su folleto sobre la opa al banco catalán. El principal,una mejora del 10% cambiando el canje de acciones, que pasó a ser de un título del banco vasco por cada 4,873 del Sabadell. Un formato que eliminó, además, el pago de metálico, lo que agravaba los impuestos para los accionistas del Sabadell que aceptaran el canje.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
