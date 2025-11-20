Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Logo de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas REUTERS

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

Los servicios que experimentarán la subida más notable del 12% son el Estacionamiento y el Servicio PMR

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:48

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena para el año ... 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

