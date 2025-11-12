Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotografía facilitada por BMW de sus instalaciones en Leipzig E.C.

Los Cinco Sabios no ven despegar la economía alemana el año próximo y critican al gobierno federal

Amonestan el uso de los fondos extraordinario de un billón de euros para reasignaciones presupuestarias en vez de en inversiones

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:24

Los llamados Cinco Sabios, el consejo asesor del gobierno federal en materia económica que forman cinco prestigiosos catedráticos, auguran tras dos años de recesión un ... débil crecimiento del PIB alemán para 2026 de tan solo el 0,9%, una décima menos que en su informe de primavera y muy por debajo de las previsiones del ejecutivo que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz.

