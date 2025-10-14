Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerto de Qingdao, en China. EFE

China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo

Pekín reitera que luchará «hasta el final» si la guerra comercial entre ambas potencias sigue escalando

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 14 de octubre 2025, 16:10

Comenta

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, lejos de encontrar la vía de la moderación, ha dado un nuevo coletazo este martes después de ... que Washington aplique desde este martes nuevas tasas portuarias a los buques chinos, tras haber realizado una investigación de los sectores marítimo, logístico y naval del gigante asiático. Un movimiento al que Pekín ha respondido con celeridad al anunciar, de la misma forma, nuevas tasas a los buques estadounidenses que ingresen en el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  4. 4

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  7. 7 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  8. 8 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  9. 9

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo

China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo