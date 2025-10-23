Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Luque, presidente de DCoop, ha participado en el foro organizado por Cajamar. En la imagen, junto a Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla. SUR
Foro Cajamar de geopolítica

La capacidad de anticiparse, clave para las empresas españolas en el nuevo orden mundial

Cerca de 400 empresarios se reúnen en un encuentro organizado por Cajamar, al que han asistido expertos en relaciones internacionales de primera fila y representantes políticos: entre todos han analizado cómo actuar en un entorno cada vez más turbulento

SUR

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Cerca de 400 empresarios han asistido al Foro Cajamar de Geopolítica que se ha celebrado en el Palau Les Arts Reina Sofía de Valencia. Lo ... ha inaugurado el presidente de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, Bernabé Sánchez-Minguet, y ha clausurado el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde. Se ha tratado de un encuentro de empresarios, directivos de la entidad financiera, expertos en relaciones internacionales y representantes políticos. Todos han coincidido en destacar la necesidad de que las empresas sean capaces de anticiparse, evaluar y actuar frente a los riesgos geopolíticos. Es clave, han afirmado, para que el tejido empresarial español siga compitiendo en los mercados internacionales.

