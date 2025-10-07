Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

La iniciativa, que debe recibir el respaldo del Consejo y la Eurocámara, busca proteger al sector del acero y frenar la llegada de materiales chinos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 17:28

Comenta

La Comisión Europea quiere proteger al sector europeo del acero de la sobrecapacidad global. Este martes Bruselas ha propuesto limitar las importaciones libres de aranceles ... a 18,3 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 47% respecto a la cuota marcada en 2024, y duplicará los aranceles para las importaciones que superen esa barrera hasta el 50%, frente al 25% que se aplicaba anteriormente. La propuesta de la Comisión deberá ahora recibir el respaldo de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  7. 7 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%