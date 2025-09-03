Bruselas lanza el acuerdo con Mercosur con concesiones agrícolas para seducir a Francia
La Comisión pone en marcha el proceso de ratificación del texto que creará un espacio de libre comercio entre ambos bloques
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:58
Después de más de dos décadas de negociaciones, la Comisión Europea ha activado este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Mercosur (Uruguay, ... Paraguay, Argentina y Brasil), que busca levantar la mayor área de libre comercio del mundo. El pacto, que deberá recibir el visto bueno tanto de los 27 Estados miembros como del Parlamento Europeo, afronta la oposición de países como Francia y Polonia, preocupados por el impacto en el sector agrario. Para tratar de vencer esas reticencias, Bruselas ha incorporado un paquete de salvaguardas que permitirán reaccionar si se detectan aumentos masivos de importaciones procedentes de Sudamérica.
En actualización
La redacción de este periódico trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
