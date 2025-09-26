Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic. EFE

Bruselas descarta que los aranceles anunciados por Trump a las farmacéuticas vayan a afectar a la UE

La Comisión Europea señala que en el acuerdo pactado EE UU se ha comprometido a que las tarifas a estos productos no excedan el 15%

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:39

El anuncio de que Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a las farmacéuticas que no estén construyendo plantas en territorio estadounidense ha vuelto a ... agitar el panorama internacional, con países que esperan una nueva ronda de castigos comerciales por parte de la Casa Blanca. Bruselas, en cambio, ha mostrado calma este viernes asegurando que no creen que esta batería de medidas vaya a afectar a la Unión Europea (UE). El portavoz de Comercio, Olof Gill ha destacado que el acuerdo cerrado entre las dos potencias recoge que Washington «asegurará rápidamente que los aranceles a productos farmacéuticos, semiconductores y madera no excedan el 15%».

