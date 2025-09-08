Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de BBVA, Carlos Torres EFE

BBVA arranca la 'operación convencer al accionista del Sabadell'

La entidad no podrá tener un termómetro fiable de la evolución de las aceptaciones de la opa y, además, el proceso permite revocarlas hasta el último momento

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:35

Desde este lunes y hasta el 7 de octubre a medianoche, BBVA y Sabadell libran una batalla argumental para convencer a los accionistas de la ... entidad catalana de aprobar o no la opa. Tienen desde esta mañana la opción de aceptar ya la propuesta de canje del banco vasco que ofrece una acción de la entidad y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell. Supone valorar la institución presidida por Josep Oliu en 14.939 millones, según la cotización de las acciones a media mañana de este lunes. Una cantidad que está 1.387 millones por debajo del valor de cotización del banco catalán, es decir un 8,5% menos.

