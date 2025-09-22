Unicaja habilita una línea de financiación de mil millones para las empresas andaluzas

Unicaja, en el marco de la renovación del acuerdo que mantiene con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha vuelto a habilitar una línea ... de financiación de 1.000 millones de euros con el objetivo de respaldar al sector empresarial andaluz y contribuir a reforzar la liquidez de las empresas de cara a su actividad diaria.

La renovación de este acuerdo, que refuerza la relación existente entre ambas entidades desde hace más de dos décadas, ha sido firmada por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEA, Javier González de Lara.

De esta manera, Unicaja ofrece a los cerca de 200.000 profesionales autónomos y empresas que forman parte de la patronal andaluza «una completa oferta específica de productos y servicios financieros, en condiciones ventajosas, que están enfocados a facilitar su actividad y acometer sus inversiones», según expresa la institución en un comunicado, donde resalta que esta alianza se enmarca «en el interés general de la entidad financiera por contribuir al desarrollo de actuaciones dirigidas a favorecer la actividad del tejido empresarial y facilitar el impulso económico en Andalucía».

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales destaca: «La empresa en general, y la pyme en particular, determinantes para la dinamización de la economía y del empleo, continúan siendo uno de los colectivos claves de la política de financiación de la entidad».

Por su parte, desde CEA, su presidente, Javier González de Lara, ha aplaudido que «una entidad como Unicaja, con arraigo y presencia en toda Andalucía, refuerce su compromiso con la financiación de las empresas vinculadas directa e indirectamente a la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como de otras organizaciones empresariales».

«En el escenario económico actual, resulta esencial que las empresas cuenten con canales sólidos de financiación que respalden su actividad y contribuyan a su crecimiento; por eso desde CEA venimos trabajando activamente en la búsqueda de acuerdos y colaboraciones con entidades financieras que aporten recursos al tejido productivo«, ha afirmado.

Productos y servicios

Dentro del abanico de productos y servicios que la entidad ofrece a las empresas andaluzas en condiciones ventajosas, destacan aquellos orientados a dar cobertura a las necesidades de liquidez de estos segmentos, así como los que permiten acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos de inversión.

También refuerza los servicios no financieros, que, a través de alianzas con firmas líderes en sus respectivos sectores, son puestos a disposición de autónomos y pymes. De hecho, para potenciar la operatividad de estos acuerdos y los beneficios que conllevan para este segmento de clientes, la entidad concentra estas soluciones profesionales exclusivas en un único espacio en su página web comercial, denominado 'SolucionaT'.