Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

El mercado aún maneja la posibilidad de que la entidad vasca mejore su oferta en la recta final del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 12 de agosto 2025, 09:17

El mercado cotiza la decisión de BBVA de seguir hasta el final con su opa sobre Banco Sabadell pese a las condiciones de Competencia, ... Moncloa y, sobre todo, tras la venta de TSB y el megadividendo de 2.500 millones derivado de la operación. Y lo hace con subidsa del 1,2% para Banco Sabadell y con ligeras caídas del 0,25% para BBVA, en una jornada de alzas para el Ibex-35, que da un nuevo paso en su camino por los 15.000 puntos.

