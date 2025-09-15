Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»

La guerra de cifras que en los últimos días han protagonizado BBVA y Banco Sabadell para sostener sus respectivos argumentos ante la opa que entra ... en su recta final se traslada ahora a los plazos y las fechas clave. Aunque sigue insistiendo en que no mejorará su oferta, el banco vasco tendría hasta le 23 de septiembre para hacerlo, diez días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación según la normativa americana.

Sin embargo, Banco Sabadell -empeñado en que sus accionistas no acudan al canje y esperen ante esta posibilidad- ha recordado hoy que ese plazo podría ampliarse hasta 70 días. Es decir, llegar a noviembre extendiendo el plazo de esa ventana de cambios en la opa hasta entonces.

Así lo han explicado los directivos de la entidad vallesana durante un encuentro con accionistas en Sant Cugat, el primero de los muchos que mantendrán estos días con inversores no solo en España, también en Londres. «Coger el papelito y tirarlo a la basura y con eso habrá cumplido con su deber como accionista fiel a Banco Sabadell», es el mensaje que lanzó el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno.

La actual propuesta de canje de BBVA es de una de sus acciones y 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos del Sabadell. Y el mercado sigue descontando que la entidad tendrá que hacer una mejora si quiere que la operación triunfe. «Al pensar en mi propio interés como accionista si la opa sigue adelante, me tendrán que comprar las acciones mucho más, por eso me comprometo a esperar», expresa la cúpula de la entidad.

Este mismo lunes, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, recordó que BBVA tendría un plazo de un mes para lanzar una segunda opa en efectivo si no logra el nivel de aceptación del 50%, según la normativa. En todo caso, BBVA mantiene que no tiene intención de rebajar esa condición de aceptación al 30%.

Durante el encuentro con accionistas, la entidad ha criticado que BBVA «esté recurriendo a la estrategia del miedo», reconociendo en todo caso que esto «es algo frecuente en este tipo de operaciones». «Es una falacia que el banco se vaya a derrumbar en Bolsa, la cotización mantendrá us recorrido al alza soportada por sus fundamentales», insistieron los directivos del banco.