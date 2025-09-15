Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»

La entidad catalana defiende que mantendrá su recorrido al alza en Bolsa y considera que el banco vasco puede mejorar su oferta más allá del 23 de septiembre

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

La guerra de cifras que en los últimos días han protagonizado BBVA y Banco Sabadell para sostener sus respectivos argumentos ante la opa que entra ... en su recta final se traslada ahora a los plazos y las fechas clave. Aunque sigue insistiendo en que no mejorará su oferta, el banco vasco tendría hasta le 23 de septiembre para hacerlo, diez días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación según la normativa americana.

