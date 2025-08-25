Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia. EP

Renfe vende un 25% más de billetes con el Verano Joven

Durante estos más de dos meses de aplicación de las rebajas para jóvenes se ha expedido una media de 40.000 billetes diarios, superando los 2,5 millones en total

EP

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:55

Renfe ha vendido más de 2,5 millones de billetes de Verano Joven desde que dicho programa arrancara el pasado 19 de junio hasta el ... 21 de agosto, lo que supone un aumento del 25% respecto al mismo período del pasado año, en el que se vendieron más de 2 millones de billetes, según ha indicado en un comunicado la compañía ferroviaria este lunes.

