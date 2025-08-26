Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas sacan dinero de los cajeros de una entidad bancaria este miércoles en Madrid EFE

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

El volumen total de préstamos impagados también toca su menor nivel en 17 años con con 36.291 millones de euros a cierre de junio

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 26 de agosto 2025, 12:54

La morosidad de la banca se redujo en junio hasta el 2,97% frente al 3,11% de mayo y al 3,43% del mismo ... mes del año anterior y cae por debajo del 3% por primera vez desde el comienzo de la crisis financiera en octubre de 2008, cuando se encontraba en el 2,92%, según la serie histórica publicada por el Banco de España este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  9. 9 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  10. 10 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008