El presidente de BBVA, Josep Oliu, durante el foro World in Progress. Efe

Josep Oliu: «En los últimos días estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa»

El presidente del Sabadell elude hablar del futuro del consejero David Martínez, que acudió a la oferta de BBVA, y confirma que cerrará la alianza pendiente con la compañía de pagos Nexi

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 21 de octubre 2025, 10:52

Comenta

«Perdimos el tiempo durante tres días en los que estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa que luego no pasó». Con ... esa contundencia se manifestó este martes el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, al analizar el proceso de la oferta fallida de BBVA sobre la entidad, que se saldó con una rotunda derrota para la vasca.

